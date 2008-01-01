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В выходные в Москве жарко и сухо



ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 6 июня



погода в столице взяла курс на тепло. Температура в дневные часы уверенно преодолевала двадцатиградусную отметку, да и ночью в городе было относительно тепло, от 8 до 13 градусов. Не выпало ни капли дождя. Погода первых июньских дней обязана антициклону. С каждым днем его влияние усиливалось и в текущие дни он занял устойчивое положение в самом центре Европейской России. В Москве и области установились не просто теплые, а жаркие деньки. В четверг у температуры есть все шансы преодолеть тридцатиградусную отметку и приблизиться к суточному рекорду, который установлен в 1988 году, когда температура повысилась до 32.5 градусов.



В пятницу и в выходные дни антициклон сохранит свое влияние на Московской земле. При малооблачном небе и слабом ветре осадков не ожидается. Ночь на пятницу будет теплой, от 12 до 17 градусов, а в центре города и до +20, днем в Москве около 30 градусов, по области от 26 до 31.



В субботу и воскресенье жара усилится, и это будут самые жаркие выходные дни в текущем году. Под утро в Москве 16:18, в центре столицы до +21, по области 13:18 градусов, а днем воздух раскалится до температуры 28:32 градуса. И в эти дни вполне возможен температурный рекорд. / meteonovosti.ru /



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