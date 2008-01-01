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Новости погоды

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Впереди в Москве самые жаркие выходные

ИА "Метеоновости" / 11:38 Четверг, 6 июня

  С первых июньских дней погода в столице взяла курс на тепло, а затем и на жару. 32 градуса для Москвы- это почти рекорд!

Температура в дневные часы в Москве и области уже уверенно преодолевала отметку 25 градусов, да и ночью в городе становится все теплее, от 8 до 13 градусов. И за первые 5 дней месяца ни в Москве, ни в Подмосковье не выпало ни капли дождя.

Погода первых июньских дней обязана антициклону, который сформировался над Скандинавией. С каждым днем его влияние усиливалось, и в текущие дни он занял устойчивое положение в самом центре Европейской России. В Москве и области установились не просто теплые, а жаркие деньки. В четверг у температуры есть все шансы преодолеть тридцатиградусную отметку и приблизиться к суточному рекорду, который установлен в 1988 году, когда температура повысилась до 32.5 градусов.

В пятницу и в выходные дни антициклон сохранит свое влияние на Московской земле. При малооблачном небе и слабом ветре осадков не ожидается. Ночь на пятницу будет теплой, от 12 до 17 градусов, а в центре города и до 20, днем в Москве около 30 градусов, по области от 26 до 31.

В субботу и воскресенье жара усилится, и это будут самые жаркие выходные дни в текущем году. Под утро в Москве 16..18, в центре столицы до 21, по области 13..18 градусов, а днем воздух раскалится до температуры 28..32 градуса. И в эти дни вполне возможен температурный рекорд.

Для горожан такую погоду комфортной не назовешь! И лучше провести выходные на природе, у водоемов. / meteonovosti.ru /
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