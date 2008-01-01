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Новости погоды

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На Урале холодно и дождливо

ИА "Метеоновости" / 12:18 Четверг, 6 июня

  Первые июньские дни подарили жителям Урала надежду на тепло. В дневные часы воздух прогревался до 25 градусов, а дожди носили кратковременный характер и были небольшими по интенсивности. Но уже к концу первой пятидневки месяца погода сделала крутой вираж в сторону ухудшения. Этому способствовало установление высотной ложбины в средней тропосфере. С северными ветрами на Урал начал поступать холодный воздух. Дискомфорт в погоде усилили и циклоны. Так, за минувшие сутки среднесуточная температура оказалась на 7.5 градусов ниже нормы, а сильный дождь добавил местами в Свердловской области до 46 мм осадков. Дожди шли и в соседней Тюменской области, на юге которой местами выпало до 24 мм небесной влаги.

По мере продвижения циклона на восток, в пятницу сильные дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются на юге Тюменской, в Омской, Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае.

Холодная погода на Урале и юго-западе Сибири сохранится и в выходные дни. Потепление ожидается лишь в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /
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