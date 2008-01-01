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На юге России жара и сильные дожди



ИА "Метеоновости" / 12:36 Четверг, 6 июня



Весна в этом году установилась в южных районах Европейской России лишь в мае. Тепло нарастало с каждым днем и в первые июньские дни установились по летнему жаркие деньки. Но ни одного дня не обходилось без дождей. Они лишь не повсеместно, но были интенсивными, сопровождались грозами, градом и порывистым ветром.



В минувшие сутки очень сильный дождь отмечался в Ставропольском крае. В период с 15 до 18 часов выпало 63.4 мм осадков, что было предусмотрено заблаговременно. В течение 5 июня с сохранением в ночные и утренние часы 6 июня сильные дожди с грозами прошли в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Чеченской республике и Дагестане, выпало от 15 до 29 мм, местами порывы ветра достигали 16 м/с. В это же время сильные ливневые дожди с грозами отмечались и в Крыму, где местами выпало до 60 мм.



В ближайшие дни сильные дожди с грозами, градом и шквалистым усилением ветра ожидается в Краснодарском крае, а также сохранятся в республиках Северного Кавказа. Дневная температура около 30 градусов. / meteonovosti.ru /



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