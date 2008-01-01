Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:39 Четверг, 6 июня
В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 26,0..27,8 градуса; Северном 25,8..28,8 градуса, Северо-восточном 26,7..28,0 градуса, Восточном 26,4..27,2 градуса, Юго-восточном 26,8..27,7 градуса, Южном 25,3..26,7 градуса, Юго-западном 25,6..26,1 градуса, Западном 25,7..27,4 градуса, Северо-западном 26,9..28,0 градуса.
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В Зеленограде ясно, температура воздуха 26,7 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 25,6..27,0 градуса. / meteonovosti.ru /