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На крайнем севере России - температурный рекорд



ИА "Метеоновости" / 12:56 Четверг, 6 июня



Мыс Челюскин расположен на севере полуострова Таймыр и является самой северной материковой точкой Евразии, Азии и России. Климат мыса Челюскина арктический и очень суровый. По среднестатистическим данным средний максимум июня составляет всего 0.3 градуса. В текущем июне здесь очень тепло. Во вторник среднесуточная температура превысила норму на 6 градусов.



На мысе Челюскин днем было +7.1 градуса, что стало новым суточным рекордом. Предыдущий рекорд со значением +3.4 градуса отмечался в 2016 году).



В ближайшие дни аномально теплая погода на полуострове сохранится. / meteonovosti.ru /



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