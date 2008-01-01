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Как пережить летний зной



ИА "Метеоновости" / 12:58 Четверг, 6 июня



В Москве установилась аномально жаркая погода не характерная для начала июня. А в ближайшие дни жара будет усиливаться. Температура воздуха в выходные дни превысит норму на 6-8 градусов. Атмосферное давление



остается на повышенном фоне, содержание кислорода и влажность воздуха - в пределах нормы.



В такие дни повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения.



Первое средство от летнего зноя - контрастный душ, который можно принимать утром и вечером, обильное питье - до 1,5-2 литров (если нет противопоказаний), лучше вода без газов, а также травяные и зеленые чаи. Снять головную боль, усталость и раздражение, нормализовать сосудистый тонус, помогут настойки элеутерококка и лимонника, женьшеня, принимать надо по 30-40 капель до еды 2-3 раза в день.



Еще древние греки заметили, что солнечные лучи и загар полезны для здоровья, и это подтверждается современной медициной. Но у солнца есть и много минусов. Длительное пребывание на солнце может приводить к разрушению клеток кожи, провоцировать рост злокачественных клеток, особенно при наличии пигментных пятен или родинок, развитие солнечных ожогов или фотодерматозов, а при заболеваниях щитовидной железы лучше отказаться от пребывании на солнце.



Для практически здоровых людей солнце и солнечные ванны являются профилактическим и закаливающим фактором, благотворно влияющим на психоэмоциональное состояние, нормализующий нервную систему. Наиболее благоприятным временем для солнечных процедур являются утренние часы - до 12 и после 16 часов. / meteonovosti.ru /



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