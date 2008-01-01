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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:23 Четверг, 6 июня

  В 15 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28,0..29,5 градуса; Северном 27,9..30,5 градуса, Северо-восточном 28,0..29,0 градуса, Восточном 28,2..29,1 градуса, Юго-восточном 27,6..29,2 градуса, Южном 27,3..28,1 градуса, Юго-западном 27,5..28,1 градуса, Западном 27,0..29,0 градуса, Северо-западном 28,3..28,8 градуса.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 27,5..28,5 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 26,9..28,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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+29
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Абадан		 -3
Тикси

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Оме

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