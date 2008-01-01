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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 6 июня
Погоду в Москве и области будет определять центр обширного антициклона, который протянулся от Белого моря до Каспийского. При ясной погоде температура воздуха в Москве 24..26 градуса, по области 23..26. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
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