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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 6 июня

  Погоду в Москве и области будет определять центр обширного антициклона, который протянулся от Белого моря до Каспийского. При ясной погоде температура воздуха в Москве 24..26 градуса, по области 23..26. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /
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