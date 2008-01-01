

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 6 июня



Погоду в Москве и области будет определять центр обширного антициклона, который протянулся от Белого моря до Каспийского. При ясной погоде температура воздуха в Москве 24..26 градуса, по области 23..26. Ветер слабый. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



