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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:59 Пятница, 7 июня

  Предстоящим днем в столичном регионе сохранится влияние антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 29..31, по области 26..31 градусов. Ветер переменный слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 754 мм рт. ст.

В Москве и области сохранится повышенный фон атмосферного давления, а жара усилится. Даже для здоровых людей такая погода не комфортна. А людям метеозависимым и ослабленным болезнями придется нелегко. В группе риска люди с вегето-сосудистой дистонией, собственным неустойчивым артериальным давлением, атеросклерозом сосудов головы, стенокардией и частыми приступами мигрени. Для облегчения самочувствия рекомендуется пить больше жидкости, отдавая предпочтение травяным чаям и воде без газов. Необходимо ограничить физические нагрузки, соблюдать режим труда и отдыха. В дневные часы постараться не находиться на открытом солнце. Прогулки совершать лучше в утренние и вечерние часы.

Геомагнитный фон в этот день прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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