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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:24 Пятница, 7 июня

  Первая неделя лета порадовала москвичей теплой погодой. Средняя температура минувших дней на 1-3 градуса превысила норму и, по данным метеостанции ВДНХ, не выпало ни капли дождя. Сегодня в столице сохранится жаркая погода. Столбики термометров приблизятся, а местами и преодолеют, тридцатиградусную отметку. И вполне вероятны новые температурные рекорды. Самым жарким сегодняшний день отмечался в 1988 году, когда воздух разогрелся до температуры 32.7 градусов, установив суточный рекорд до сего дня не преодоленный.

В далеком прошлом 7 июня был установлен рекорд минимальной температуры. В 1889 году под утро температура понизилась до заморозков, -0.9 градусов.

А в прошлом, 2018 году, этот день был холодным: ночью +5.6 градусов, днем выше +16.3 температуре повыситься не удалось. Но зато обошлось без осадков. / meteonovosti.ru /
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Ахваз		 -2
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