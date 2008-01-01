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Где в Москве было больше 30 градусов



ИА "Метеоновости" / 11:43 Пятница, 7 июня



В столицу пришла настоящая жара. Среднесуточная температура воздуха превышает привычнее показатели на 4 градуса. Ночью прохладно, а днем воздух прогревается до 30 градусов, а в отдельных районах и выше. По данным опорной станции ВДНХ максимальная температура воздуха составила 29,3 градуса. На Рублевском шоссе термометры показали 30,2 градуса. На Магистральной 30,8 градуса. В условиях безоблачного неба казалось, что на улице гораздо жарче, ведь почва под лучами солнца раскалялась до 43,4 градуса по данным станции ТСХА, а на станции МГУ почва раскалилась до 51,5 градуса. По прогнозам синоптиков, жара задержится в столице надолго. / meteonovosti.ru /



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