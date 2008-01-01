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Новости погоды

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Ливневые дожди обрушились на Омскую область

ИА "Метеоновости" / 12:17 Пятница, 7 июня

  Активный циклонический вихрь, смещавшийся с Урала на юг Западной Сибири. В ночь с 6 на 7 июня циклон и его атмосферные фронты пересекали Омскую область. Здесь прошли сильные грозовые дожди, количество выпавших осадков достигло 12-18 мм. А на станции Тюкалинск за неполные 12 часов выпало 58 мм осадков. Количество, сопоставимое с месячной нормой.

8 июня циклон начнет заполняться и отправится на юго-восток. В Омской области, в тыловой части циклона, температура воздуха понизится. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В отдельных районах возможен град. Местами порывы ветра до 14-19 м/с. Температура воздуха в ночные часы 7..12 градусов, днем 16..21. / meteonovosti.ru /
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