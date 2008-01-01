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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 7 июня

  В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28,1..29,9 градуса; Северном 28,3..29,8 градуса, Северо-восточном 28,2..29,4 градуса, Восточном 27,8..29,3 градуса, Юго-восточном 28,2..29,3 градуса, Южном 28,2..28,3 градуса, Юго-западном 28,2..28,6 градуса, Западном 27,8..29,7 градуса, Северо-западном 28,9..30,1 градуса.

В Зеленограде ясно, температура воздуха 27,8..28,7 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 27,8..28,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+29
Пт.
7 июн.
+29
Сб.
8 июн.
+29
Вс.
9 июн.
+30
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Ахваз		 -2
Челюскин

некомфортное место: Ай-Петри
комфортное место: Ареццо

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