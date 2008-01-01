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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 7 июня



В 12 часов в Москве ясная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 28,1..29,9 градуса; Северном 28,3..29,8 градуса, Северо-восточном 28,2..29,4 градуса, Восточном 27,8..29,3 градуса, Юго-восточном 28,2..29,3 градуса, Южном 28,2..28,3 градуса, Юго-западном 28,2..28,6 градуса, Западном 27,8..29,7 градуса, Северо-западном 28,9..30,1 градуса.



В Зеленограде ясно, температура воздуха 27,8..28,7 градуса, на территории Новой Москвы ясно, температура воздуха 27,8..28,5 градуса. / meteonovosti.ru /



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