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Новости погоды

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Опасное явление: жара в центре России

ИА "Метеоновости" / 12:59 Пятница, 7 июня

  Жаркая погода установилась в средней полосе Европейской России, температура воздуха приблизилась к 30 градусам. И хотя до рекордов максимальной температуры дело не дошло, в ближайшие 5-7 дней средняя суточная температура воздуха в областях Центрального федерального округа превысит норму на 7 и более градусов. А это уже опасное явление погоды!

Над Европейской Россией практически с начала месяца господствует антициклон. Он раскинулся от Белого моря до Каспия, и прослеживается до значительных высот. Поэтому в центральных областях, которые оказались ближе всего к центру этого атмосферного вихря, погода малооблачная, почти штилевая. Все это способствует дальнейшему прогреванию и без того теплого воздуха с Малой Азии и дальнейшему росту температуры воздуха.

В выходные дни в губернских городах ЦФО температура воздуха будет приближаться к рекордно высоким значениям. В Московской, Калужской, Рязанской и других областях температура повысится до 32..33 градусов.

Высокая температура и отсутствия осадков повысит степень пожарной опасности.

При такой опасной погоде следует соблюдать правила поведения при жаре. / meteonovosti.ru /
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