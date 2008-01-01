

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Жара подбирается к Полярному кругу



ИА "Метеоновости" / 13:25 Пятница, 7 июня



Большая часть ЕТР находится в обширном антициклоне, который и поддерживает в своих владениях сухую, солнечную и очень жаркую погоду. Температура воздуха 6 июня превысила многолетние температурные максимумы. В Керчи термометры показали 28,8 градуса, в Анапе 29,5 градусов. Жарко было в средней полосе, но здесь ни одного рекорда зафиксировано не было. А на северо-западе жара нешуточная, да и аномалия среднесуточной температуры превышает 6 градусов. И здесь рекорды: В Старой Руссе 30,8 градуса, во Пскове 31,6, в Кингисеппе 31,5. Даже в Карелии 27,9 градуса. Позади остался рекорд 1988 года, когда здесь термометры показали ровно 27 градусов.



8 июня будет не менее жарко. В Северо-Западном районе термометры покажут 27 ..32 градусов, у водоемов местами до 25. Местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозе усилится ветер. В Карелии местами кратковременные грозовые дожди и порывистый ветер, днем очень жарко, 28..33. В Мурманской области, в зоне действия атмосферного фронта не обойдется без грозовых дожей и порывистого ветра, и здесь тоже ожидается жаркая погода, днем 20..25, а в центральных районах до +30 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



