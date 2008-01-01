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Новости погоды

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Адыгею побило градом

ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 7 июня

  Обширный антициклон поддерживает жаркую и солнечную погоду в большинстве областей ЕТР. А на юге коррективы вносят активные атмосферные фронты, с которыми здесь бывают связаны такие летние явления, как дожди, грозы, порывистый ветер и град. Непогода бушевала в Адыгее 6 июня. Больше всего пострадал Гузерипль. Здесь прошел сильный грозовой дождь, количество осадков составило 32,4 мм. В отдельных районах выпал град диаметром до 10 мм. Существенного ущерба стихия не нанесла.

8 июня влияние атмосферных фронтов в регионе сохранится, пройдут дожди, прогремят грозы, местами ожидаются сильные дожди и град, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с. Температура воздуха 27..32 градуса. / meteonovosti.ru /
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