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Новости погоды

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Ночные заморозки в Хакасии

ИА "Метеоновости" / 14:00 Пятница, 7 июня

  В южных районах Сибири погода неустойчивая. Циклон сменяется антициклоном, дожди - заморозками. Днем 6 июня существенных осадков в Хакасии не было, а ночью при ясном небе воздух остывал до -1 градуса. В это время заморозки могут быть губительны для сельскохозяйственных культур.

8 июня погода начнет портиться. Хакасия окажется на пути следования циклона и его атмосферных фронтов. Пройдут дожди различной интенсивности, ночью местами сильные, прогремят грозы, возможен град, при грозе ветер в порывах усилится до 19-24 м/с. Температура воздуха в ночные часы 9..14 градусов, местами 4..6, днем 23..28, местами 15..20 градусов. / meteonovosti.ru /
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