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Новости погоды
В Москве температура выше 30╟
ИА "Метеоновости" / 14:27 Пятница, 7 июня
Впервые с начала года температура воздуха в столице преодолела отметку в 30 градусов! На станции ВДНХ в 14 часов термометры показали 30,5 градуса. Это выше привычных для 7 июня значений, но далеко не рекорд. Рекорд дня, 32,7 градуса принадлежит 1988 году. А в условиях города еще жарче: ведь при ясной солнечной погоде сильно прогревается асфальт. Спастись от жары можно в парках и вблизи водоемов. / meteonovosti.ru /
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