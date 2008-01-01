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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:17 Суббота, 8 июня



Обширный антициклон продолжит определять погоду в субботний день в Москве и Подмосковье. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-8 градусов. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице раскалится до 29..31, по области 26..31 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется высоким и в середине дня составит 754 мм рт ст. Относительная влажность около 25%.



В столице и области на фоне повышенного атмосферного давления сохранится аномально жаркая погода. В этот день повышается риск обострения и ухудшения самочувствия лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, плохо переносят такую погоду люди с эндокринной патологией (сахарный диабет, болезни щитовидной железы, диабетические ангиопатии, ожирение) и с периферическими нарушениями кровообращения.



Первое средство от летнего зноя - контрастный душ, который можно принимать утром и вечером, обильное питье - до1,5-2 литров (если нет противопоказаний) простой воды, а также травяные и зеленые чаи.



Длительное пребывание на солнце может приводить к разрушению клеток кожи, провоцировать рост злокачественных клеток, особенно при наличии пигментных пятен или родинок, развитие солнечных ожогов или отодерматозов, а при заболеваниях щитовидной железы лучше отказаться от пребывания на солнце.



Для практически здоровых людей солнце и солнечные ванны являются профилактическим и закаливающим фактором, благотворно влияющим на психоэмоциональное состояние, нормализующий нервную систему. Наиболее благоприятным временем для солнечных процедур являются утренние часы - до 12 и после 16 часов. / meteonovosti.ru /



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