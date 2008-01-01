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Информация о геомагнитном фоне



ИА "Метеоновости" / 09:39 Суббота, 8 июня



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 29 мая - 7 июня была низкой. Магнитное поле Земли менялось, преимущественно, от спокойного до слабовозмущенного. Отдельные возмущенные периоды были зарегистрированы 29 мая.



По прогнозу ИЗМИРАН ожидается, что 8 - 17 июня солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка от спокойной до слабовозмущенной. Небольшие геомагнитные возмущения возможны 9, 10, 12 и 13 июня. / meteonovosti.ru /



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