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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 8 июня

  Уже в 9 часов утра температура воздуха в столице повсеместно перешагнула 25-градусный рубеж и на опорной метеостанции города, ВДНХ, повысилась до +27.8 градусов. Атмосферное давление остается повышенным, 754 мм рт ст, относительная влажность воздуха невелика, 39%. Ветер преимущественно восточный, средняя скорость 1-4 м/с.

Очень теплое субботнее утро и в Подмосковье, температура воздуха от 24 до 27 градусов. Осадков в столице и ее окрестностях не отмечается. / meteonovosti.ru /
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