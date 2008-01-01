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ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 8 июня
Уже в 9 часов утра температура воздуха в столице повсеместно перешагнула 25-градусный рубеж и на опорной метеостанции города, ВДНХ, повысилась до +27.8 градусов. Атмосферное давление остается повышенным, 754 мм рт ст, относительная влажность воздуха невелика, 39%. Ветер преимущественно восточный, средняя скорость 1-4 м/с.
Очень теплое субботнее утро и в Подмосковье, температура воздуха от 24 до 27 градусов. Осадков в столице и ее окрестностях не отмечается. / meteonovosti.ru /
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