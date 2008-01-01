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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока прошли сильные дожди

ИА "Метеоновости" / 10:48 Суббота, 8 июня

  В первую неделю июня большинство районов Дальневосточного округа облюбовали циклоны. Их центры проходят в основном по югу территории, но ненастная зона распространяется и в более высокие широты. Лишь арктическое побережье округа остается во власти антициклонов, что исключает осадки.

Самый активный вихрь продвигается вдаль Амура по северным провинциям Китая. Он стал виновником сильных ливневых дождей с грозами в Забайкальском крае и на юго-западе Якутии, где местами выпало 27 и 30 мм соответственно. Теплый атмосферный фронт этого циклона протянулся через центральные районы Хабаровского края, местами добавив в июньскую копилку до 26 мм осадков.

Еще один вихрь продолжает кружить над югом Камчатского края, где в пятницу и ночь на субботу также прошли сильные дожди (до 20 мм).

В ближайшие сутки циклонические вихри доберутся и до северных районов. Дожди, хотя и небольшие пройдут в большинстве районов округа, и лишь крайний северо-восток останется под опекой антициклона. / meteonovosti.ru /
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