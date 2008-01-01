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Сибирский циклон - помеха лету



ИА "Метеоновости" / 11:26 Суббота, 8 июня



С первых июньских дней лето в крайних юго-западных районах Сибири не задалось. Так, в Омске за прошедшую неделю дневная температура выше 22 градусов не повышалась, а в пятницу и вовсе было +13. Ее среднесуточное значение не дотянуло до нормы почти 6 градусов. Холодную погоду усугубили и сильные дожди, местами в Омской области (в Калачинске) выпало до 24 мм. Циклон охватил своим влиянием и соседние области. В Новосибирской области дожди шли повсеместно, выпало до 19 мм, порывы ветра местами достигали 29 м/с, на Алтае - до 10 мм. Зона осадков распространилась и на южные районы Восточной Сибири. В Красноярском крае местами копилка осадков пополнилась на 26 мм, было ветрено, гремели грозы. Но температурный фон от Новосибирска до Красноярска вполне соответствовал летним дням.



Сегодня и в воскресенье в южных районах Сибири сохранятся дожди, грозы, порывистый ветер, в Новосибирской, Кемеровской областях и на Алтае - град и усиление ветра до 15-20 м/с. В Хакасии и Тыве те же явления и усиление ветра до 25 м/с. К понедельнику ненастная погода переместится на Иркутскую область. / meteonovosti.ru /



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