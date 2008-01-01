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Новости погоды

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Юг России: ливни и жара

ИА "Метеоновости" / 12:15 Суббота, 8 июня

  В минувшие сутки Крымский полуостров оказался вблизи атмосферного фронта. Сильные ливни прошли по всей территории. В Ялте выпало до 24 мм осадков, но больше всего небесной влаги досталось Севастополю (до 75 мм), в Никитском саду за 38 минут копилка осадков пополнилась на 32 мм. Очень сильный дождь прошел и в Краснодарском крае, метеостанция Горячий Ключ зафиксировала 64 мм. Ливни сопровождались грозами, а местами и градом.

При этом температурный фон оставался выше нормы на 4 градуса. Днем температура удерживалась у отметки 30 градусов, а в Туапсе был даже обновлен новый суточный рекорд. Температура повысилась до 30.3 градусов, оставив предыдущий рекорд, +29.6, в 1989 году.

Сегодня в Крыму и Краснодарском крае сохранится жаркая, но неустойчивая погода: ливни, грозы, град, ветер 20-25 м/с. / meteonovosti.ru /
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