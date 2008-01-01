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Температура на северо-западе бьет рекорды



ИА "Метеоновости" / 12:20 Суббота, 8 июня



Начало календарного лета омрачило настроение жителям и гостям Северной столицы холодной и дождливой погодой. Небо было затянуто плотными серыми облаками, время от времени принимался дождь, а температуре воздуха не удавалось преодолеть даже двадцатиградусную отметку, а в воскресенье, 2 июня, и вовсе ее максимальное значение составило лишь 16 градусов. С приходом в северо-западные районы антициклона, осадки прекратились, а температура начала стремительно повышаться. Ее максимальное значение приближалось к тридцатиградусной отметке, а местами и преодолевало ее.



В пятницу в ряде городов северо-запада были установлены новые рекорды максимальной температуры.



Городами-рекордсменами стали карельские города Реболы и Сортавала, где новый суточный максимум составляет +29.4 и +29.1 градусов соответственно, город Каргополь Архангельской области, где воздух раскалился до +30.5 градусов, город Вытегра Вологодской области, температура повысилась до +31.2 градусов. Не осталась в стороне и Ленинградская область: в Выборге новый рекорд составляет +29.6 градусов и в самом Санкт-Петербурге новый суточный максимум для 7 июня +31.1 градуса.



В воскресенье жаркая погода в северо-западных районах Европейской России сохранится, а уже с понедельника после прохождения холодного атмосферного фронта, воздушная масса поменяется на более прохладную, 10 июня в Санкт-Петербурге уже не выше +20. / meteonovosti.ru /



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