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ИА "Метеоновости" / 12:25 Суббота, 8 июня
В 12 часов температура на опорной метеостанции города, ВДНХ, вплотную приблизилась к отметке +30 градусов и составила +29.9. В других частях столицы заветный рубеж преодолен. Атмосферное давление остается высоким, 754 мм рт ст. Относительная влажность воздуха понизилась до 28%. Восточный ветер дует со средней скоростью 1-3 м/с. Осадков по-прежнему нигде не отмечается / meteonovosti.ru /
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