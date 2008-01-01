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После Дня России в Москву придет прохлада



ИА "Метеоновости" / 13:18 Суббота, 8 июня



Антициклональный характер погоды, из-за которого в столице и ее окрестностях установилась жаркая погода просуществует вплоть до 12 июня, Дня России. При слабом ветре и небольшой облачности температура в дневные часы будет повышаться до 30 градусов, а в воскресенье и до +33. При этом на освежающий дождь рассчитывать не приходится.



Но уже с 12 июня атмосферная циркуляция начнет меняться. В средней тропосфере начнет формироваться высотная ложбина, которая постепенно распространиться и на центральные районы. С северо-восточными ветрами начнет поступать более прохладный воздух. У поверхности земли о смене воздушной массы оповестит холодный атмосферный фронт. Его прохождение будет сопровождаться кратковременными дождями, после чего жара спадет. По предварительным расчетам синоптиков, уже 13 июня в столичном регионе ожидается от 19 до 24 градусов. / meteonovosti.ru /



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