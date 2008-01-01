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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:41 Воскресенье, 9 июня



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве 31..33, по области 28..33 градуса. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст..



В Москве и области сохранится жаркая погода. В дневные часы будут формироваться выраженные условия "духоты" и "перегрева", пониженным будет содержания кислорода (погодная гипоксия), атмосферное давление повышенное и неустойчивый геомагнитный фон. Это наиболее биотропные сочетания внешних факторов, поэтому метеозависимым людям придется не легко. Различные симптомы недомогания и ухудшения самочувствия могут развиваться у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хронической кислородной недостаточностью, болезнями эндокринной системы, перенесших сосудистые катастрофы. Следует помнить, что солнечные лучи и высокие температуры могут стать причиной перегрева и обморока. Следует как можно меньше бывать на солнце, особенно в дневные часы, ограничить тяжелые физические нагрузки, чаще принимать водные процедуры, лучше с комфортной температурой (35-36 градусов), холодная вода может спровоцировать спазм сосудов, необходимо пить воду, лучше минеральную и не газированную, зеленый чай. При появлении симптомов ухудшения самочувствия лучше принять рекомендованные врачом лекарства. / meteonovosti.ru /



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