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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:08 Воскресенье, 9 июня

  Еще один жаркий день ждет москвичей в воскресенье. Температура воздуха в столице ожидается 31:33 градуса и при этом возможно обойдется без освежающего дождя. При таких значениях есть все шансы установить новый температурный рекорд. Он отмечался в 1948 году, когда максимальная температура составила +32.1 градуса.

А вот суточный рекорд минимальной температуры был установлен в 1889 году и повторен в 1941 году, когда под утро температура понизилась до +1.6 градусов.

Очень сильным дождем отметился этот день в 1993 году, когда на Московскую землю выпало 41.1 мм осадков, при месячной норме 75 мм.

А в прошлом, 2018 году, этот день был холодным: ночью +6 градусов, днем выше +14.7 температуре повыситься не удалось. Но зато обошлось без существенных осадков. / meteonovosti.ru /
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