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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 9 июня

  В 10 часов утра в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в большинстве административных округов от 27 градусов до почти 30 градусов. Только в Юго-Западном, Западном и Северо-Западном воздух прогрелся максимум до 28,4 градуса.

В Зеленограде без осадков и около 27 градусов. На территории Новой Москвы солнечно, местные термометры показали от 26,7 градуса до 28,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+29
Пн.
10 июн.
+27
Вт.
11 июн.
+28
Ср.
12 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Ахваз		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Покхара
комфортное место: Клонкарри

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