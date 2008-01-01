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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 10:51 Воскресенье, 9 июня



В 10 часов утра в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в большинстве административных округов от 27 градусов до почти 30 градусов. Только в Юго-Западном, Западном и Северо-Западном воздух прогрелся максимум до 28,4 градуса.



В Зеленограде без осадков и около 27 градусов. На территории Новой Москвы солнечно, местные термометры показали от 26,7 градуса до 28,8 градуса. / meteonovosti.ru /



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