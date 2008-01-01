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Новости погоды
На юге Дальнего Востока не прекращаются дожди
ИА "Метеоновости" / 11:11 Воскресенье, 9 июня
Активный циклон продвигается вдаль, охватывая дождями Хабаровский край и юг Якутии. Там местами выпало 12-17 мм осадков. Теплый атмосферный фронт этого циклона протянулся через центральные и южные районы Хабаровского края, поддерживая теплую погоду в Хабаровске до 25 градусов и до 27 градусов в центральных районах Приморья.
В ближайшие сутки циклонический вихрь активизируется над амурской областью за счет волнового атмосферного фронта с северо-востока. 10 июня на востоке Амурской области и в Хабаровском крае ожидается усилением дождей. / meteonovosti.ru /
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