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На юге Дальнего Востока не прекращаются дожди



ИА "Метеоновости" / 11:11 Воскресенье, 9 июня



Активный циклон продвигается вдаль, охватывая дождями Хабаровский край и юг Якутии. Там местами выпало 12-17 мм осадков. Теплый атмосферный фронт этого циклона протянулся через центральные и южные районы Хабаровского края, поддерживая теплую погоду в Хабаровске до 25 градусов и до 27 градусов в центральных районах Приморья.



В ближайшие сутки циклонический вихрь активизируется над амурской областью за счет волнового атмосферного фронта с северо-востока. 10 июня на востоке Амурской области и в Хабаровском крае ожидается усилением дождей. / meteonovosti.ru /



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