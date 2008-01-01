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Новости погоды

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В Москве первые летние ливни с грозами

ИА "Метеоновости" / 11:45 Воскресенье, 9 июня

  После жаркой и солнечной пятницы, 7 июня, субботняя погода в Московском регионе была несколько иной.

Днем стали собираться кучевые облака, которые к вечеру разразились кратковременными ливнями с грозой и не очень сильным порывистым ветром. Дожди носили локальный характер и были связаны с тем, что по соседству, западнее и юго-западнее Москвы на высоте примерно 1,5 км находился очаг прохладного воздуха. Хотя поле атмосферного давления было повышенным, ведь антициклон прослеживался и на этом уровне атмосферы. По-видимому, приближение термической ложбины и стало решающим фактором для развития конвекции в часы максимального прогрева воздуха. Осадков выпало немного, и все они были в основном в западной половине Москвы и области. Так, днем 8 июня на Воробьевых горах выпало примерно 2 мм осадков, в районе Немчиновки 1 мм, на западе Москвы 3 мм. На западе Подмосковья, в Истринском районе зафиксировано 13,2 мм осадков, а в Одинцовском районе дожди прошли в ночное время и были умеренными, до 4,3 мм. Дожди при жаркой погоде можно рассматривать как благо. Это были первые летние ливни в Московской регионе. / meteonovosti.ru /
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