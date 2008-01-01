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Новости погоды

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Облака помешали состояться температурному рекорду в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:02 Воскресенье, 9 июня

  Кучевообразные облака, которые стали прикрывать солнце в течение в течение прошедшего субботнего дня (8 июня), помешали прогреться воздуху до температурного рекорда. На станции ВДНХ зафиксирована температура 30,9 градуса, а рекорд для 8 июня составляет 32,4 градуса. Самым жарким местом в черте города стала Немчиновка, 31,6 градуса. По области температура тоже не намного превысила тридцатиградусную отметку. Самым жарким местом стал Клин, термометр показал 31,8 градуса.

А в Коломне случился температурный рекорд, было 31.0 (предыдущий 30.4 в 1999 году).

Сегодня в 11 часов на станции ВДНХ было 29,4 градуса. Возможно при ясном небе температура 9 июня ближе подойдет к температурному рекорду 1948 году, 32,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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