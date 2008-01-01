Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
9 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 9 июня

  В 12 часов дня в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в большинстве административных округов повысилась до 30 и более градусов. В основном было 30..31 градус. В Северном округе местами чуть ниже 30 градусов. В Южном, Западном и Северо-Западном административных округах до 32 градусов. В Юго-Западном округе воздух прогрелся до 32,6 градуса - это самая высокая температура в столице на этот час.

В Зеленограде солнечная погода, температура от 30 до 30,6 градуса. На территории Новой Москвы солнечно, местные термометры показали от 30 до 31,5 градуса. На ВДНХ термометр показал 30,9 градуса. До рекорда не хватает 1,2 градуса! / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+29
Пн.
10 июн.
+27
Вт.
11 июн.
+28
Ср.
12 июн.
+27
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Ахваз		 -5
Ла-Пас

некомфортное место: Покхара
комфортное место: Клонкарри

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100