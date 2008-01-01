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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:39 Воскресенье, 9 июня



В 12 часов дня в Москве солнечно и без осадков, ветер слабый. Температура воздуха в большинстве административных округов повысилась до 30 и более градусов. В основном было 30..31 градус. В Северном округе местами чуть ниже 30 градусов. В Южном, Западном и Северо-Западном административных округах до 32 градусов. В Юго-Западном округе воздух прогрелся до 32,6 градуса - это самая высокая температура в столице на этот час.



В Зеленограде солнечная погода, температура от 30 до 30,6 градуса. На территории Новой Москвы солнечно, местные термометры показали от 30 до 31,5 градуса. На ВДНХ термометр показал 30,9 градуса. До рекорда не хватает 1,2 градуса! / meteonovosti.ru /



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