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Новости погоды

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Жара добралась до Европейского севера России

ИА "Метеоновости" / 12:48 Воскресенье, 9 июня

  Жара добралась до Полярного круга. Так, в центральных районах Мурманской области было +30 градусов, в Краснощелье Мурманской области рекордно высокая температура, 29,9 гр. (28,0 в 2011 году). На севере Архангельской области, у самого побережья горла Белого моря 27..29 градусов.

В Архангельске рекордно высокая температура, 31.5 (предыдущий максимум 28.2 в 1948 году). Исторические максимумы превышены в некоторых пунктах Архангельской области: Жижгин 25.6 (предыдущий 22.3 в 1948 году), Мезень 30.5 (предыдущий 27.2 в 1997 году), Кемь-Порт 30.6 (предыдущий 27.6 в 1997 году), Онега 30.7 (предыдущий 29.2 в 2014 году), Каргополь 30.8 (предыдущий 29.2 в 1919 году).

В Карелии тоже наблюдалась экстремально высокая температура. В число мест, где обновились исторические максимумы вошли: Калевала 29.0 (предыдущий 27.3 в 2011 году), Реболы 29.1 (предыдущий 28.3 в 1980 году), Паданы 30.5 (предыдущий 24.4 в 1997 году). Да и сам Петрозаводск 30.1 (предыдущий 28.1 в 1980 году).

В Вологодской области тоже жара. В Вологде 31.3 (предыдущий 29.7 в 1948 году), в Череповце 30.4 (предыдущий 30.2 в 1999 году), в Вытегре 32.0 (предыдущий 29.8 в 1948 году)

Циклоны освежат воздух на севере в начале следующей рабочей недели. В Мурманской области ожидается 13..18 градусов, в Архангельской и Вологодской областях 22..27 градусов. Холодный атмосферный фронт пройдет по территории Карелии, днем в понедельник там ожидается 17..22 градуса.  / meteonovosti.ru /
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