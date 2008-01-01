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Высокая аномалия температуры в Якутии



ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 9 июня



Лето балует жителей северных регионов России теплой погодой, когда арктический антициклон сменяют циклоны, устанавливающие поток воздух из южных широт.



Именно такая ситуация складывается и сейчас. Серия циклонов перекрыла доступ холода на Таймыр и в северные районы Якутии. Так на северо-западе Республики Саха температура 8 июня была на 10 градусов выше климатической нормы. В Саскылахе термометр показал рекордные 25.3 градуса (24.7 в 2018 году).



Было тепло и в Нерюнгри, 27.4 (предыдущий рекорд 27.3 в 1949 году) и в Алдане 29.4 (предыдущий 28.1 в 1949 году).



Якутия остается в теплом секторе мощного циклона. поэтому хотя и ожидаются дожди, но дни будут теплыми; в центральных районах и на северо-востоке 22..27 градусов. А на западе с приближением холодного атмосферного фронта градусов на 5 температура будет ниже. / meteonovosti.ru /



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