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Новости погоды

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Высокая аномалия температуры в Якутии

ИА "Метеоновости" / 13:04 Воскресенье, 9 июня

  Лето балует жителей северных регионов России теплой погодой, когда арктический антициклон сменяют циклоны, устанавливающие поток воздух из южных широт.

Именно такая ситуация складывается и сейчас. Серия циклонов перекрыла доступ холода на Таймыр и в северные районы Якутии. Так на северо-западе Республики Саха температура 8 июня была на 10 градусов выше климатической нормы. В Саскылахе термометр показал рекордные 25.3 градуса (24.7 в 2018 году).

Было тепло и в Нерюнгри, 27.4 (предыдущий рекорд 27.3 в 1949 году) и в Алдане 29.4 (предыдущий 28.1 в 1949 году).

Якутия остается в теплом секторе мощного циклона. поэтому хотя и ожидаются дожди, но дни будут теплыми; в центральных районах и на северо-востоке 22..27 градусов. А на западе с приближением холодного атмосферного фронта градусов на 5 температура будет ниже. / meteonovosti.ru /
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