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Новости погоды

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О погоде в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 13:21 Воскресенье, 9 июня

  9 июня в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха на 7-8 градусов. Среднесуточная температура воздуха составит 22-23 градуса, - сообщается на сайте Северо-Западного Управления по гидрометеорологии и мониторингу природной среды.

Жара в городе на Неве держится несколько дней. С 5 июня температура превышает норму на 10-12 градусов, а с 6 июня дневная температура достигает отметки 31 градус и выше.

В Санкт-Петербурге 6 июня температура не дотянула до рекорда 2014 года всего 0,1 градуса. А 7 и 8 июня исторические максимумы обновлены, было соответственно 31,1 градус (29,8 градуса в 1988 году) и 31,4 градуса (30,2 градуса в 1989 году).

И только 10 июня жара должна уйти. А на День России может быть всего +15 градусов. / meteonovosti.ru /
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