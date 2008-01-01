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Дожди на юге Сибири продолжаются



ИА "Метеоновости" / 13:34 Воскресенье, 9 июня



В западной части Сибири, несмотря на то, что циклон переместился ближе к Новосибирску, продолжались дожди, и было прохладно. 8 и 9 июня в Томской области выпало до 25 мм осадков. Температура в Омской области и на юге Тюменской области оказалась за счет влияния арктического воздуха, который принесли северные ветра, на 1-2 градуса ниже климатической нормы.



Влияние циклона с влажным и прохладным воздухом будет сказываться в ближайшее время в юго-восточной части Сибири.



В воскресенье, 9 июня сильный дождь, гроза и град ожидаются на территории от Новосибирска до Кемерово. 9 и 10 июня такая же погода прогнозируется в Тыве и южных районах Красноярского края, а также в Иркутской области. Циклон принесет не только дожди, но и сильную жару с пыльной бурей в Тыву. 9 и 10 июня там ожидается повышение температуры до 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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