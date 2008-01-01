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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 07:08 Понедельник, 10 июня

  Предстоящим днём погода в Московском регионе будет носить неустойчивый характер: в первой половине дня - в тёплом секторе циклона, а во второй, вместе с максимальным прогревом Московию пересечёт холодный атмосферный фронт, который принесет с собой локальные ливни и грозы.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 10 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве составит 26..28 градусов, по области 25..30. Ветер западного, северо-западного направления 5-10 м/с.

Из-за пониженного содержания кислорода в воздухе недомогание могут испытывать люди с сердечно-сосудистыми патологиями, хронической кислородной недостаточностью, а также страдающие сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями щитовидной железы.

Необходимо ограничить пребывание на солнце, особенно в дневные часы, по возможности уменьшить физические нагрузки, чаще принимать душ (с комфортной температурой 35-36 градусов), выпивать за день не менее 2-х литров жидкости (лучше минеральной воды без газа, зеленого чая, морса), иметь всегда с собой лекарства, рекомендованные врачом. При ухудшении самочувствия: появлении слабости, одышки, учащенного сердцебиения, головокружения, тошноты и обморочного состояния, необходимо обраться к врачу.

Геомагнитный фон 10 июня прогнозируется с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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