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Новости погоды

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В центре России очень жарко

ИА "Метеоновости" / 10:31 Понедельник, 10 июня

  В большинстве областей центра России необычно жаркое начало лета. Вот и в выходные дни температура достигала и превышала тридцатиградусную отметку. В Москве теплее нормы на 8-9 градусов, а максимальная температура по станции ВДНХ с 7 по 9 июня достигала почти 31 градуса. Рекорды температуры остались за прежними годами, ранее в эти дни было около 32 градусов.

На севере и востоке Центрального региона рекорды температуры зафиксированы, впрочем, как и в предыдущие дни. 8 июня в Рыбинске было 31.2 (предыдущий максимум суток 30.2 градуса отмечался в 1988 году), такое же значение имеет теперь и максимум для 8 июня в Костроме (предыдущий 30.6 градуса держался с 1988 года). 9 июня в Рыбинске снова состоялся рекорд, теперь для 9 июня экстремум имеет значение 31.4 градуса, предыдущий отмечался в 1998 году и был меньше более чем на два градуса. Новый максимум получил 9 июня и Переславль-Залесский: 30.5 градуса. Во Владимире воздух раскалился в воскресенье до 31,1 градуса, предыдущий максимум отмечался в 1999 году и составлял 30,4 градуса. / meteonovosti.ru /
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