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Двойной рекорд в Сыктывкаре



ИА "Метеоновости" / 11:34 Понедельник, 10 июня



Как мы уже писали, в конце первой декады июня на севере европейской части России установилась жаркая погода. Аномально высокой температурой воздуха северные регионы обеспечил обширный малооблачный антициклон, распространивший свое влияние из центра ЕТР, и высокое северное солнце, которое в начале июня почти не уходит на отдых.



В воскресенье, 9 июня, в столице Республики Коми Сыктывкаре отмечалась интересная погодная коллизия. Уже в первой половине дня состоялся рекорд температуры, она повысилась до 30,3 градуса, прежний максимум для суток 9 июня составлял 29,9 градуса, он был зафиксирован ровно 30 лет назад. Однако после 13 часов с запада показались облачные гряды атмосферного фронта. Более 5 часов над городом раздавались раскаты грома и сверкали молнии. За это время на город вылилось рекордное для суток 9 июня количество осадков: выпало 20 мм, прежний суточный максимум осадков отмечался в прошлом году, тогда 9 июня выпало 18 мм осадков.



И сегодня в Сыктывкаре ожидаются грозовые ливни при прохождении холодного атмосферного фронта, но обойдется без рекордов температуры. В Республике Коми, как и на всем европейском севере, началось похолодание. / meteonovosti.ru /



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