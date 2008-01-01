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Новости погоды

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Июнь в Москве идет на рекорд?

ИА "Метеоновости" / 12:12 Понедельник, 10 июня

  Первая декада в столице оказалась на редкость жаркой, средняя суточная температура воздуха почти на 5 градусов превысила норму. Похожая по температурному режиму погода в столице в начале лета наблюдается в среднем один раз в 12-13 лет. Последний раз такая ситуация отмечалась в 2014 году. Но и тогда, как и в текущем месяце, обошлось без суточных рекордов максимальной температуры.

Самый жаркий июнь в Москве был в 1999 году, когда средняя месячная температура достигла 21,4 градуса, что на 4,8 градуса выше нормы. И в тот год в июне тоже не было установлено ни одного суточного экстремума.

Развитие синоптических процессов в нынешнем июне идет по типу 1999 года. Тогда жара спала во второй декаде июня и возобновилась в третьей.

И за месяц выпало всего 9,5 мм осадков.

Не станет ли июнь 2019 года в число самых теплых за последние 130 лет? / meteonovosti.ru /
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