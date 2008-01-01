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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 10 июня

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,4..26,6 градуса; Северном 24,5..26,1 градуса, Северо-восточном 25,1..26,8 градуса, Восточном 25,5..26,6 градуса, Юго-восточном 25,8..28,0 градуса, Южном 26,4..27,1 градуса, Юго-западном 25,2..26,5 градуса, Западном 24,4..26,3 градуса, Северо-западном 25,5..26,6 градуса.

В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 22,9..23,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,1..27,6 градуса. / meteonovosti.ru /
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Оруро

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Редландс

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