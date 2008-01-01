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Новости погоды

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В Москве жара спадает, но пока не сдается

ИА "Метеоновости" / 12:46 Понедельник, 10 июня

  Жара донимает жителей столицы. Если где и принимаются дожди - то кратковременные, которые лишь немного сбивают температуру.

В выходные дни небесная канцелярия местами в Москве и Подмосковье расщедрилась на короткие летние ливни, отмечались и локальные грозы с усилением ветра до 10-12 м/с. Но ослабления жары не случилось: в воскресенье 9 июня в Москве по данным метеостанции ВДНХ температура повысилась до 31,2 градуса.

В понедельник атмосферный фронт, связанный с циклоном, что "запустил" похолодание на северо-западе ЕТР, пересечет Москву и Подмосковье. Его обострение ожидается после 15 часов. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Количество осадков будет варьироваться, как всегда это бывает при типично летних процессах: "где-то пусто, а где-то густо". Сам циклон в центр ЕТР не попадет, его блокирует высокий антициклон.

Вслед за фронтом распространится следующий антициклон с северо-запада, который заполнен более прохладным воздухом. Но при ярком и жарком высоком июньском солнце прогрев воздуха - это дело одного дня.

В ночь на вторник переменная облачность без осадков, по области от 13 до 18, в Москве 16..18 градусов. Днем 11 июня в столичном регионе без осадков и снова жарко: в Подмосковье 25..30 градусов, в Москве 28..30!

12 июня в Москве и по области ночью 13..18 градусов. В послеполуденные часы возможны кратковременные дожди, они снова ожидаются местами при температуре от 25 до 30 градусов, ветер с севера силой 3-8 м/с не даст температуре подняться выше.

13 июня вблизи атмосферного фронта, надвигающегося с севера, вероятность дождей выше, дневная температура будет колебаться в диапазоне от 22 до 27 градусов. В ночь на пятницу станет прохладнее, по области от 10 до 15 градусов. В течение суток местами пройдут кратковременные дожди, днем такая же температура, как и накануне.

В субботу станет еще на пару градусов прохладнее и не обойдется без дождей.

Жители столицы получат передышку в жаре, а дачники отдохнут от поливов огородов. / meteonovosti.ru /
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