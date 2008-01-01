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В Санкт-Петербурге заметно похолодало



ИА "Метеоновости" / 14:36 Понедельник, 10 июня



В воскресенье 9 июня температура воздуха к 10 часам утра в северной столице повысилась до 27 градусов. Но после 11 часов погода стала меняться: подходил холодный атмосферный фронт, усилился и стал разворачиваться на западные румбы ветер, стали расти башни кучево-дождевых облаков. В полдень загремели грозы, местами пролились ливневые дожди. Жаркий антициклон осел к югу.



Под утро понедельника в Санкт-Петербурге температура понизилась до 11..13 градусов. Сегодня днем в северной столице температура воздуха уже очень далека от рекордной. Воздух прогрелся до 19..21 градуса, западный ветер в порывах усиливается до 10-12 м/с.



Во вторник в Санкт-Петербурге снова погодой будет управлять антициклон, который надвигается из Северной Атлантики. На Питер будет дуть ветер с северо-запада по северо-восточной холодной периферии антициклона. Днем 11 июня при переменной облачности в северной столице 21..23 градуса.



12 июня вблизи Санкт-Петербурга встретятся два атмосферных фронта: один с севера, а другой подойдет с юго-запада атмосферный фронт. Пройдут дожди разной интенсивности. Из-за облаков и осадков днем в праздничный день температура не поднимется выше 15 градусов.



13 июня еще может приниматься кратковременный дождь, днем ожидается вполне комфортная температура чуть выше 20 градусов. После 13 июня температура ожидается в пределах климатической нормы, но погода будет неустойчивой с дождями. / meteonovosti.ru /



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