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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 04:40 Вторник, 11 июня



Предстоящим днем столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 28..30, по области 25..30 градусов. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 752 мм рт.



11 июня в столичном регионе сохраняется аномально жаркая погода, температура превышает климатические значения почти на 8-9 градусов. Пониженное содержание кислорода и низкая влажность воздуха формируют биотропные условия с духотой и перегревом. Для метеозависимых, а также для практически здоровых людей, особенно в городских условиях, такие внешние условия являются нагрузкой для организма. Могут отмечаться общая слабость, вялость, сонливость, быстрая утомляемость, учащение сердцебиения, головные боли. Необходимо поддерживать водно- солевой баланс, пить не менее 2 литров воды, лучше минеральной и не газированной, зеленый чай, по возможности чаще принимать прохладный душ (температура 35-36 градусов), стараться меньше находиться в душных помещениях, а также на солнце. Для прогулок выбирать ранние утренние или вечерние часы.



Для гипертоников, гипотоников, людей с вегето-сосудистыми нарушениями причиной недомогания, скачков артериального давления, головных болей или приступов мигрени, остается повышенный фон атмосферного давления.



Геомагнитный фон в этот день прогнозируется преимущественно спокойный.



ст.. / meteonovosti.ru /



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