Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
11 июня 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальная жара в Беларуси

ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 11 июня

  Антициклональная атмосферная циркуляция будет преобладать над Беларусью всю предстоящую неделю. Воздух в середине недели может раскалиться до 32..34 градусов. Кратковременные дожди наиболее вероятны 13 и 14 июня, могут кое-где прогреметь и грозы, но они не смогут существенно изменить ситуацию.

Среднесуточная температура будет держаться на большей части территории страны около 22..24 градусов, что выше нормы для второй декады июня на 6-8 градусов. Не исключено обновление климатических справочников из-за ожидаемых суточных рекордов температуры.

Аномальная, продолжительная жара станет проблемой для наших ближайших соседей. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+27
Ср.
12 июн.
+28
Чт.
13 июн.
+20
Пт.
14 июн.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Абадан		 -6
Оруро

некомфортное место: Энугу
комфортное место: Стоктон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100