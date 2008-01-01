

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Аномальная жара в Беларуси



ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 11 июня



Антициклональная атмосферная циркуляция будет преобладать над Беларусью всю предстоящую неделю. Воздух в середине недели может раскалиться до 32..34 градусов. Кратковременные дожди наиболее вероятны 13 и 14 июня, могут кое-где прогреметь и грозы, но они не смогут существенно изменить ситуацию.



Среднесуточная температура будет держаться на большей части территории страны около 22..24 градусов, что выше нормы для второй декады июня на 6-8 градусов. Не исключено обновление климатических справочников из-за ожидаемых суточных рекордов температуры.



Аномальная, продолжительная жара станет проблемой для наших ближайших соседей. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



