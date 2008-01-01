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Новости погоды
Аномальная жара в Беларуси
ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 11 июня
Антициклональная атмосферная циркуляция будет преобладать над Беларусью всю предстоящую неделю. Воздух в середине недели может раскалиться до 32..34 градусов. Кратковременные дожди наиболее вероятны 13 и 14 июня, могут кое-где прогреметь и грозы, но они не смогут существенно изменить ситуацию.
Среднесуточная температура будет держаться на большей части территории страны около 22..24 градусов, что выше нормы для второй декады июня на 6-8 градусов. Не исключено обновление климатических справочников из-за ожидаемых суточных рекордов температуры.
Аномальная, продолжительная жара станет проблемой для наших ближайших соседей. / meteonovosti.ru /
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