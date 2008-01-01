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Новости погоды
Рекордная жара в Индии
ИА "Метеоновости" / 12:21 Вторник, 11 июня
Летний муссон с его дождями никак не доберется до центральных областей Индии. Жара за 40 градусов удерживается более месяца, даже в ночные часы температура не опускается ниже 30 градусов.
В понедельник, 10 июня в столице, городе Нью-Дели воздух раскалился до 45, 6 градуса, что стало новым рекордом дня. До этого самая высокая температура в столице для 10 июня составляла 45,2 градуса и наблюдалась в 2014 году.
Самая высокая температура, которая была в столице Индии, отмечалась 4 июня 1989 года и составила 47,9 градуса.
Долгожданные дожди и понижение температуры ожидается лишь в начале следующей недели. / meteonovosti.ru /
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