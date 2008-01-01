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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 11 июня



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,8..27,7 градуса; Северном 25,4..28,4 градуса, Северо-восточном 26,0..27,0 градуса, Восточном 26,3..27,6 градуса, Юго-восточном 26,3..28,2 градуса, Южном 24,9..27,8 градуса, Юго-западном 25,0..26,0 градуса, Западном 24,9..27,1 градуса, Северо-западном 26,6..27,5 градуса.



В Зеленограде переменная облачность без осадков, температура воздуха 25,3..26,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 25,3..27,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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